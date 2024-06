Bloccati su un isolotto nel Ticino 4 ragazzi salvati dai vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 2 giugno 2024) Il nucleo speleo-alpino-fluviale deideldi Milano ha soccorso e messo in salvo quattroventenni, due uomini e due donne, originari di Vanzago, rimastiin undelnel comune di Cuggiono, tra Milano e le provincia di Novara e Varese, esattamente in via del Fiume. Il gruppetto di amici nella mattinata di ieri aveva deciso di avventurarsi a circa due chilometri dalla riva, complice anche la bella giornata di sole, ma al momento di tornare non riuscivano a raggiungere la sponda a causa delle forti correnti del fiume. Isono riusciti a lanciare l’allarme e sul posto in pochi minuti sono intervenute le squadre del soccorso acquatico dei pompieri supportate dal personale del distaccamento volontario di Inveruno.