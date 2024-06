Berlino con Israele e Biden sulla pace

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 2 giugno 2024) 20.55 Il cancelliere tedesco Scholz ha sostenuto, parlando al telefono con il primo ministro israeliano Netanyahu, la proposta diisraeliana annunciata due giorni fa dal presidente Usa. Scholz ha chiesto a Netanyahu che il governo israeliano "continui a lavorare" per un miglioramento duraturo delle condizioni umanitarie degli abitanti di Gaza e ha espresso preoccupazione per la possibilità che scoppi un conflitto regionale e prevenirlo è una "priorità comune". Per: Hamas rilasci gli ostaggi vista l'offerta israeliana.