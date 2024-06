Berardi Ferretti attacca | Problemi veri dentro Asp

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024) L’ex candidata a sindaco del centrosinistra Anna, oggi sui banchi dell’opposizione con il gruppo ’Progetto Siena’, interviene dopo l’avviso di garanzia per peculato a Roberto, vicepresidente di Asp: "Anche oggi l’Azienda di servizi alla persona è sul giornale, non per i servizi fondamentali che svolge, ma per ’’ voluti dall’amministrazione. Il vicepresidente, Roberto, di Forza Italia, ex senatore, consigliere comunale a Orbetello, ha in corso un procedimento nel suo comune". "Non mi indigna questo – sottolinea–, ma mi indigna che la destra senese nello spartirsi i posti non guardi al bene di Asp e del Campansi, che è nel cuore di tutti. Due bilanci 2022 e 2023 chiusi in perdita nonostante siano presenti anche gli introiti delle farmacie comunali, date in gestione ad Asp.