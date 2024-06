Annullata la presentazione dell’ultimo libro di Bettini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) Annullato. Non ci sarà ladel‘Attraversamenti. Storie e incontri di un comunista e democratico italiano’ (PaperFirst), ultimo lavoro uscito dalla penna di Goffredo(nella foto a destra), dirigente nazionale del Partito democratico. L’evento sarebbe dovuto andare in scena domani alle 18, alla a Casa di Quartiere Giorgio Costa, in via Azzo Gardino 44, ma la stessa organizzazione ne ha comunicato l’annullamento per "ragioni organizzative", senza fornire spiegazioni di altro tipo. Allaerano stati invitati, a dialogare insieme con l’autore il senatore Pier Ferdinando Casini, l’europarlamentare uscente dem – ricandidata alle prossime elezioni per Strasburgo – Elisabetta Gualmini, Emanuele Felice, Angelo Piazza e Agnese Pini, direttrice di Quotidiano Nazionale, Carlino, Nazione, Giorno e Luce.