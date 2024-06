Zero offerte per l’ex Kartos deserta l’ennesima gara di vendita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Montecatini Terme, 1 giugno 2024 – Nessuna offerta per l’area ex. Anche questa volta, il grande complesso immobiliare di via Tevere, oggetto di unasenza incanto, nella quale gli eventuali acquirenti del bene avrebbero dovuto farsi avanti entro giovedì, è rimasta invenduta. L’avvocato Sonia Tripi del Foro di Pistoia, alla quale il tribunale fallimentare aveva affidato la procedura, non ha ricevuto nessuna proposta, nonostante una manifestazione di interesse risalente ad alcune settimane fa che aveva riacceso le speranze per la. L’offerta base era di un milione e 575mila euro, mentre quella minima era di un milione e 181.250. Il prezzo base del grande immobile è sceso da due milioni e 800mila, nel 2022, a un milione e 575mila euro.