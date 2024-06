Fonte : romadailynews di 1 giu 2024

luceverde. it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma. Luceverde Roma ben trovati dalla redazione non molto il traffico presente lungo la rete viaria della città metropolitane di Roma in queste ore circolazione scorrevole sul grande raccordo anulare e sulle consolare partita dalle ore 14 una manifestazione con corteo da Piazza Vittorio Emanuele II a piazzale di Porta Pia con deviazioni fino alle ore 19 di numerose linee bus e delle trasporto pubblico sempre dalle ore 14 altra manifestazione questa volta a Piazza del Popolo con a divieti di sosta e chiusura in Piazza del Popolo viale Gabriele D’Annunzio via del Babuino via del Corso via di Ripetta e via Ferdinando di Savoia con possibili deviazioni o limitazioni della linea 119 e fino alle 16:30 al Quirinale In occasione della cerimonia della festa della Repubblica possibili disagi alla circolazione con Q e deviazioni E comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma.

Traffico Roma del 01-06-2024 ore 15 | 30