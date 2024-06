Fonte : ilrestodelcarlino di 1 giu 2024

15 alle 8. Dalle 7. Chi partecipa Al via, tra gli altri, anche Davide Cassani, “habituè” della granfondo bolognese. 30. 15 divieto al transito veicolare (per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti e degli addetti alla organizzazione), in entrambi i sensi di marcia nelle seguenti strade: Giardini Margherita, viale Giovanni Gozzadini, via Augusto Murri, via Toscana, via del Dazio, rotonda Principessa Mafalda di Savoia, viale Josemaria Escrivà, rotonda Orsola Mezzini, viale Lungosavena, rotonda Grazia Verenin, via Altura.

Strade chiuse a Bologna per la Dieci colli 2024 Il via ai Giardini Margherita