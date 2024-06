Settimana corta di 5 giorni a scuola | in arrivo una rivoluzione?

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di sabato 1 giugno 2024) Il TAR del Veneto ha confermato la legittimità delladi cinque. Facciamo chiarezza sul possibile cambiamento in atto. Per i genitori entrambi lavoratori ladi cinquesignifica solo problemi. Possono opporsi alla decisione dell’istituto? Il TAR del Veneto ha cercato di chiarire la questione. Come funzionerebbe la? (Informazioneoggi.it)I genitori a lavoro e i figli a. In questo modo non si devono pagare babysitter né impegnare i nonni tanto da far apprezzare l’idea delle scuole aperte anche in estate. Certo questo tema divide nettamente la popolazione in due e divide anche genitori e figli. Un sollievo per i primi pensare di non doversi preoccupare di dove “piazzare” i bambini durante la stagione estiva e un incubo per i secondi che si ritroverebbero tra quattro mura quando il sole splende nel cielo e l’aria è afosa.