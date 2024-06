Serra San Quirico carta di credito rubata | denunciato 40enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024)San(Ancona), 1 giugno 2024 - Si vedono addebitare delle somme sulladi redito e si rendono conto di averla smarrita. Si rivolgono ai carabinieri che avviano le indagini e individuano e denunciano unnord africano residente in Umbria per indebito utilizzo die ricettazione. Tutto è iniziato quando al marito di una 70enne diSansono arrivati messaggi per alcuni utilizzi delladiintestata alla moglie che quest’ultima non aveva fatto. Insieme hanno provato a cercare ladi redito, rendendosi conto poco dopo di averla smarrita. Si sono rivolti ai carabinieri della stazione diSanche hanno avviato le indagini. Sono risaliti così a un supermercato in Umbria dove quellaera stata utilizzata per una spesa di 70 euro.