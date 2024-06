Sagre in Emilia-Romagna a giugno 2024 | gli appuntamenti da non perdere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Bologna, 1– L’estate è alle porte e numeroseed eventi fieristici si apprestano ad animare diverse località dell’. Abbiamo raccolto per voi alcuni degliin Regione per il mese di, in modo da darvi i giusti suggerimenti per trascorrere giornate in compagnia all’insegna del cibo e del benessere. Sagra del Cascione a Novafeltria (Rn) Trasferiamoci questa volta in piena, per l’esattezza nell’entroterra riminese al centro della valle del Marecchia. A Novafeltria, sabato 1 e domenica 2, viene reso omaggio a una delle pietanze più celebri del mondo romagnolo: il cascione. La sesta edizione della sagra del Cascione e delle erbe spontanee è pronta ad accompagnare i propri visitatori a immergersi nella tradizione culinaria, di cui lo stesso cascione fa parte.