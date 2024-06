NINO D’ANGELO A CIAO MASCHIO | DOPO LA MORTE DI MIA MAMMA UNA LUNGA DEPRESSIONE

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di sabato 1 giugno 2024) Nell’ultima puntata di, che andrà in onda sabato 1 giugno dalle 23:20 su Rai1,ha confessato il difficile periodo di. ‘’Oggi mi manca tantissimo mia madre, che purtroppo è andata via molto presto. Io avevo 32 anni e mi sono sentito impotente di fronte a questa cosa. Non sono riuscito a fare nulla. È stato quello il momento più difficile della mia vita, ho attraversato unae pesante, per almeno due o tre anni. Se non fosse stata per la, non avrei mai tagliato il mio caschetto biondo. L’ho tolto perché volevo essere un altro e volevo ricominciare’’. Così il popolare cantautore partenopeo ospite di Nunzia De Girolamo nell’ultima puntata stagionale duisull’ammiraglia Rai.