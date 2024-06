Napoli Conte scioglie le prime riserve | la decisione sul modulo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 1 giugno 2024) Il tecnico leccese ha già scelto il sistema di gioco da utilizzare durante l’avventura napoletana, l’anticipazione stuzzica i tifosi. In seguito a una disastrosa stagione, ilè pronto a ritornare a fare la voce grossa nella prossima edizione del campionato di Serie A. Gli azzurri hanno salutato Francesco Calzona, guida provvisoria che non è riuscita a sterzare l’andamento della formazione, al suo posto Antoniosiederà sulla panchina partenopea per le prossime stagioni. L’allenatore leccese ha raggiunto il definitivo accordo con Aurelio De Laurentiis, la firma sul contratto dovrebbe arrivare nei primi giorni della prossima settimana. Il popolo napoletano non aspetta altro, l’arrivo dista facendo impazzire di gioia i tifosi che possono finalmente sognare in grande.