Milano vandalizzato il murale dei ‘Simpson palestinesi’ di aleXsandro Palombo

Fonte : ilgiorno di 1 giu 2024

Milano, 1 giugno 2024 – È stato vandalizzato il murales che ritrae i Simpson come una famiglia palestinese sotto le bombe di Gaza. . Nei mesi scorsi Fondazione ACRA l''organizzazione non governativa fondata a Milano nel 1968 aveva inserito l'opera di aleXsandro Palombo come tappa tra gli itinerari urbani del suo Migrantour, passeggiate interculturali di turismo sostenibile e responsabile, per svelare e fare conoscere i diversi patrimoni culturali dei quartieri multietnici di Milano attraverso gli occhi e le parole di accompagnatori e accompagnatrici di origine migrante, percorsi urbani che permettono di comprendere come Milano sia da sempre il frutto delle migrazioni e dell’incontro tra diverse culture.

