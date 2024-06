Migrazioni all' inverso Terroni? Si diventa

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 1 giugno 2024) Sono sempre più numerosi gli italiani che si trasferiscono al Sud per migliorare finalmente il loro livello di vita e di soddisfazione. «Io sono andato in Puglia, la sintesi della bellezza» dice Alessandro Brunello. Che sul suo viaggio «al contrario» ha scritto un libro di successo. «Terun», declinato anche nella versione rafforzativa «brut terun», è una parola che evoca il basilico nella vasca da bagno, la valigia di cartone, i turni Fiat, Rocco e i suoi fratelli e Aldo, Giovanni e Giacomo. E poi i riti magici studiati da Ernesto de Martino, Cristo si è fermato a Eboli, l’eterno «Bisogna che tutto cambi perché tutto rimanga com’è» del principe di Salina. Insomma il «terrunciello» di Diego Abatantuono, topos di un mondo che sembrava in via di estinzione, oggi vive una nuova riscossa.