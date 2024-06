Mercato Corridonia riparte con la punta Ruzzier

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Trodica e il centrocampista Mattia Emiliozzi continuano assieme e guardano alla prossima stagione. L’allenatore Luigi Giandomenico resta alla Sangiustese, lo ha ufficializzato la società in una nota. Luca Sopranzetti, difensore della Sangiustese, si è sottoposto all’intervento al menisco interno ed esterno all’ospedale Villa Erbosa di Bologna; l’operazione è riuscita. Ilha confermato l’attaccante Mattia(foto), nei giorni scorsi la società aveva deciso di ripartire da Giuliano Fondati in panchina. La K Sport Montecchio Gallo potrà contare per la prossima stagione sul centrocampista Alberto Torelli, una conferma importante per la formazione allenata da Beppe Magi. .