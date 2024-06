Lsct via libera alla gara per il Ravano In ballo 250 milioni di investimenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) LA SPEZIA Viadal consiglio di amministrazione di Contship al bando per la realizzazione dell’ampliamento del terzo bacino portuale. Ieri mattina, l’ok formale a alle procedure che porteranno, nel giro di una settimana,pubblicazione del bando per la realizzazione del nuovo terminal, misura attesa da anni dcomunità portuale. Matthieu Gasselin, amministratore delegato di Constship Italia e di, in occasione del convengo “Sotto il segno del porto” aveva annunciato l’intenzione di lanciare il bando per la fine di maggio: programmi rispettati in linea di massima, con lache sarà ufficialmente pubblicata e consultabile entro pochi giorni, secondo quanto si apprende da fonti interne al principale terminalista del porto spezzino.