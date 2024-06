LIVE Musetti-Djokovic Roland Garros 2024 in DIRETTA | aggiunta una partita sullo Chatrier il nuovo programma

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 1 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-ANDREESCU (3° MATCH DALLE 11.00) 17:14 DUNQUE, Cambia la situazione. Dimitrov-Bergs 6-3, 2-1 sarà conclusa sul Philippedopo Zverev, in vantaggio 4-2 al terzo un set pari. 17:05 Non ci saranno ritardi! Alexander Zverev ha perso il primo set per 6-3 contro Tallon Griekspoor, ma ha vinto il secondo 6-4 ed è avanti 3-1 nel terzo. Si partirà alle 20:15! 15:51 Relativamente facile anche Aryna Sabalenka su Paula Badosa, 7-5, 6-1! Adesso in campo Griekspoor e Zverev, con il primo avanti 5-2 nel 1° set. Non dovrebbero esserci ritardi, almeno di unada 5 ore tra il tedesco e l’olandese. 13:15 Facile Elena Rybakina su Mertens. Adesso Sabalenka-Badosa e Zverev-Griekspoor.