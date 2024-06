La Samb sogna Sbaffo spesa a Campobasso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Il ’paron’ Nereo Rocco diceva sempre: "una squadra perfetta deve avere un portiere che para tutto, un assassino in difesa, un genio a centrocampo, un mona che segna e sette asini che corrono". Parole che sono valide anche nel 2024, con la speranza che anche lasegua questo consiglio che ha permesso a Nereo Rocco di vincere tutto con il Milan. E partendo dal portiere è fondamentale che il diesse Stefano De Angelis non commetta l’errore fatto nella stagione appena conclusa. E cioè con due estremi difensori del 2003, Coco e Pinto, con l’utilizzo per due gare del 2007 Grillo e con l’arrivo del 2004 Ascioti. Con la riduzione del numero degli under da quattro a tre, è possibile anche orientarsi su un portiere over ed i profili a disposizione sono numerosi.