La propaganda di Hamas indebolisce Israele E sulle armi contro la Russia… La versione di Gruppioni

(Di sabato 1 giugno 2024) È la seconda volta in pochi mesi che va in. Intervenendo alla Knesset, ha parlato tra le altre cose di violenzadonne ma ha concluso il suo discorso chiarendo senza infingimenti la collocazione: vicinanza alloStato ebraico. Perché “la comunità internazionale si sta bevendo la narrazione di: la carneficina l’hanno fatta i terroristi, non”. Naike, parlamentare di Italia Viva componente della Commissione Affari Esteri alla Camera, racconta a Formiche.net la sua ultima missione con l’associazione Elnet. La situazione interna al governo israeliano è molto tesa e, proprio ieri, sono stati scoperti mentre imperversava sui social il monito “All eyes on Rafah”, venti tunnel utilizzati dai jihadisti per muoveree persone tra Rafah e l’Egitto.