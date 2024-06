La potenza del coinvolgimento delle persone

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 1 giugno 2024) Non è stato facile convincere Francesco Tava a venire al Gastronomika Festival a raccontare di persona la sua azienda. Con sincera umiltà, e bassa propensione al protagonismo, dichiara di non sentirsi un modello, di non sentirsi in grado di formulare lezioni o di dare consigli, eppure la realtà di Tava Srl merita non solo di essere descritta ma anche di essere guardata proprio come un esempio di mondo lavorativo altro, diverso, “umano”, dove non si rinuncia al profitto ma si tentano nuove strade per renderlo socialmente sostenibile e dove si trova nella benzina necessaria allo sviluppo dell’azienda stessa. Tava Srl si trova nel basso Trentino e produce anfore per il vino; è nata una decina di anni fa dalla conversione del piccolo laboratorio del padre dove si realizzavano le tradizionali stufe tirolesi in ceramica.