Fonte : ilgiorno di 1 giu 2024

“L’impugnazione del licenziamento - spiega Boraso - si fonda su tre punti: l’assenza del giustificato motivo oggettivo, la violazione del “repechage“, considerando che la giovane manager milanese prima di lavorare alla sede di Assago di una multinazionale olandese aveva lavorato con le medesime mansioni in Francia e Spagna e, in ultimo, il comportamento discriminatorio del management perché la “non profittabilità“ come si legge nella lettera di licenziamento, qualora fosse accertata, non è dovuta a ragioni imputabili alla donna, in cura per le conseguenze dello stupro di gruppo, dopo gli effetti della sindrome post traumatica da stress”.

La manager licenziata dopo lo stupro di gruppo farà ricorso | si aspettava uno scatto di carriera ma è stata cacciata