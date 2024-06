Jet polacchi e alleati decollati | altissima tensione nei cieli battaglia nella notte

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Con il via libera da parte di Usa, Gb, Germania e Francia e di altri stati europei all'uso delle armi inviate a Kiev per colpire il territorio russo, la guerra in Ucraina entra inevitabilmente in una nuova fase. Tutto è pronto per sferrare attacchi oltre i confini della Russia. E la lista degli obiettivi è presto detta: la mappa che teneva in mano Macron nell'incontro con il cancelliere tedesco Scholz è il punto di arrivo delle operazioni militari, o comunque si avvicina moltissimo a quello che potrebbe accadere. Come riporta il Corriere la lista degli obiettivi è piuttosto lunga: Belgorod, i radar di Krasnodar e i nuovi hangar di Marinovka; il nodo militare di Rostov, le basi di Voronetsk, le piste aeree, i depositi di carburante, le caserme di Millerovo, Brjansk, Sudzha, Novye Yurkovichi, Troebortnoe.