India | i primi exit poll predicono un terzo mandato per il premier Narendra Modi

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 1 giugno 2024) Il primo ministro dell’, si avvia verso unalla guida del governo federale di New Delhi visto che idanno in vantaggio il suo Bharatiya Janata Party (Bjp) alle elezioni iniziate il 19 aprile scorso e concluse oggi. Secondo la sintesi deglipubblicata dall’emittente nazionale privata Ndtv, una media elaborata sulla base dei sondaggi condotti all’uscita dai seggi dai maggiori quotidiani e canalini, la coalizione di governo National Democratic Alliance (Nda), guidata dal Bjp didovrebbe ottenere di nuovo la maggioranza del Lok Sabha, la camera bassa del Parlamentono, eleggendo 358 deputati, cinque in più della scorsa tornata elettorale del 2019. L’opposizione dell’alleanzan National Developmental Inclusive Alliance (I.