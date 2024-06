Il Psg pronto a offrire 120 milioni per Kvara ma in Francia sanno che non basteranno per convincere De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 1 giugno 2024) Orfani di Mbappé, i tifosi francesi ci sperano. Vogliono un’altra stella nella loro squadre e hanno scelto quella che illumina Napoli. Khvichatskhelia è entrato nelle grazie di Al-Khelaifi, presidente del Psg e, stando a quanto scrivono in, l’unico ostacolo a questo matrimonio sarebbe il Napoli di De. Anche il georgiano avrebbe trovato l’accordo con l’Equipe. Tutto da verificare ovviamente. Nel frattempo il Napoli ha detto un secco “no” a 110di euro, continua la trattativa per il rinnovo e blindare così il “ponte sul futuro” del presidente De. Gli aggiornamenti suda Footmercato.oggetto del desiderio del Psg, il Napoli non molla Scrive FootMercato: “Luis Campos si è recato recentemente a Monaco per discutere con l’agente del nativo di Tbilisi.