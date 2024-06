Fonte : calcioweb.eu di 1 giu 2024

You were made to go out and get her. Foto di Friedemann Vogel / AnsaLa finale di Champions League e le prospettive di Pallone d’Oro La finale contro il Borussia Dortmund rappresenta per Bellingham non solo una possibilità di vincere il trofeo più importante della sua giovane carriera, ma anche di consolidare la sua candidatura come uno dei migliori calciatori al mondo.

Hey Jude! La doppia sfida di Bellingham | vincere contro il suo passato e avvicinarsi al Pallone d’Oro