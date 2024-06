Giugno Pisano | è tutto pronto Nuovi addobbi canali social e raffica di eventi collaterali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Pisa, 12024 – Un fitto programma per una tradizione che si rinnova, anno dopo anno, colper le principali manifestazioni storiche cittadine: la Luminara di San Ranieri, in programma per il prossimo il 16, la regata di San Ranieri del 17e naturalmente il Gioco del Ponte che quest’anno si svolgerà sabato 29. Si terrà invece a settembre, a Venezia, la regata delle Repubbliche Marinare. Tra le altre novità annunciate anche quella che riguarda il Gioco del Ponte, con i Lungarni che saranno adornati con 120 nuove bandiere in rappresentanza delle 12 Magistrature cittadine. Altre sorprese relative ai principalidelsaranno invece annunciate nel corso delle prossime settimane.