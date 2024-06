Eric | la spiegazione del finale senza spoiler di Benedict Cumberbatch

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 1 giugno 2024)ha voluto raccontare ildi, la nuova serie Netflix, spiegato secondo lui che ha interpretato il protagonista. In un'intervista recente,ha voluto dire la suasuldi "", la recente serie esclusiva Netflix. L'attore ha condiviso profonde riflessioni sul tormentato viaggio del suo personaggio, Vincent, cercando di commentare quello che può aver vissuto e come potrebbe vivere "dopo la serie". IldisecondoVincent è un burattinaio afflitto da dipendenze e problemi comportamentali. Nel corso della serie, attraversa quella cheha descritto come una "notte oscura dell'anima", una discesa nelle tenebre interiori che lo vede piano piano perdere quasi tutto.