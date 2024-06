Elodie show a sorpresa in piazza San Babila per il lancio di Black Nirvana

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 1 giugno 2024) Nuovo singolo, tour negli stadi e live “a” nella fontana diSana Milano. Sono stati due giorni molto intensi per la regina del pop italiano,. L’artista romana, dopo aver appunto annunciato il tour per l’estate 2025 e aver consegnato il suo nuovo brano, “” a radio e alle piattaforme si streaming, ha regalato ai fortunati passanti delle vie del centro di Milano un’esibizione molto particolare: lei e un cast di ballerine a danzare sulle note della nuova canzone, il tutto “innaffiato” dalla storica fontana diSan. Un’atmosfera che richiama e ricorda il videoclip ufficiale del brano, diretto da Attilio Cusani, caratterizzato da un immaginario accattivante, tantrico e onirico. Un modo per lanciare al meglio il nuovo singolo e l'"The Stadium", ovvero due appuntamenti imperdibili prodotti da Vivo Concerti che avranno luogo l'8 giugno 2025 allo Stadio San Siro a Milano, uno dei palchi più ambiti della musica pop e rock a livello internazionale, e il 12 giugno 2025 allo Stadio Maradona a Napoli.