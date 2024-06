Courtois titolare conferma Ancelotti

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 1 giugno 2024) 2024-05-31 18:55:41 Breaking news: Il portiere del Real Madrid Thibautfarà la sua prima presenza in Uefa Champions League dopo più di un anno, giocando danella finale di questa stagione contro il Borussia Dortmund sabato, hato l’allenatore Carlo. Lo sfortunatoha saltato quasi tutta la stagione a causa di due gravi infortuni al ginocchio, ma ha fatto il suo ritorno nella Liga nella prima delle quattro partite daper il nazionale belga questo mese. L’urgenza di recuperareè stata accentuata dall’ammalato del sostituto Andriy Lunin, anche se il portiere ucraino sarà in forma se necessario. “Lunin ha avuto l’influenza”, ha detto. “Viaggerà. Ovviamente andrà in panchina – e sì, Thibautsarà in porta.