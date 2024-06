Chi sono Patrizia Cormos Bianca Doros e Cristian Casian Molnar i tre ragazzi dispersi sul Natisone

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 1 giugno 2024) Abbiamo le prime generalità relative aida ieri nella piena del, nei dintorni di Udine. Si tratta di, entrambi poco più che ventenni. Le ricerche dei soccorritori si concentrano nella zona di Premariacco, dov’è stato intercettato il segnale di uno dei cellulari dei. Non è purtroppo un segno sufficiente per ritenere che siano ancora vivi, ma è sicuramente un punto di partenza, quanto meno per individuare i corpi.è iscritta al secondo anno dell’Accademia di Belle Arti Tiepolo di Udine. Risiede con la famiglia a Basaldella di Campoformido, alle porte del capoluogo friulano. La mattina della scomparsa ha sostenuto un test per accedere all’esame di Modellazione in 3D.