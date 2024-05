UFFICIALE ? L’Inter annuncia i ricavi Uefa e una bella previsione!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 30 maggio 2024) Dopo i dati sul ricavo dagli sponsor e sul caso Digitalbits,ha appenato alcuni elementi legati alla. INCASSO ? La comunicazione delsui: “La stagione sportiva 2023/2024 è stata l’ultima del ciclo triennale iniziato con la stagione 2021/2022. Sulla base delle risorse disponibili a livelloe del modello di distribuzione in atto e prendendo in considerazione la prestazione della squadra nell’UCL 2023/2024 (uscita alla Ro16), ci aspettiamo un importo intorno ai 65 milioni di euro“.e Inter, tra obiettivi raggiunti e prefissati OBIETTIVI OTTENUTI E PREFISSATI ? “Evidenziamo che, sulla base dei risultati consolidati del gruppo per l’anno fiscale terminato il 30 giugno 2023, abbiamo raggiunto l’obiettivo finanziario fissato per quest’anno.