Sfregio permanente alla ex | chiesti otto anni

(Di giovedì 30 maggio 2024) Una testata così forte capace non solo di fracassarle il naso. Ma, secondo l’accusa, anche di provocarle unoin faccia. Un segno indelebile insomma che ricorderà per sempreragazza - una ultra-trentenne di Alfonsine - cosa le era accaduto in quel 3 di novembre del 2023. Per l’ex compagno, un 29enne difeso dall’avvocato Francesco Baccaro e da fine dicembre in custodia cautelare in carcere proprio per queste contestazioni, ciò ha significato ieri mattina una richiesta pena di bendi reclusione formulata al termine del rito abbreviato. Perché, oltre che di maltrattamenti andati avanti tra il 2021 e il 2023, l’imputato deve rispondere appunto della ’deformazione dell’aspetto della ex mediante lesioni permanenti al viso’, reato introddi recente per tutelare maggiormente le vittime di violenza domestica o di genere.