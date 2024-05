Roland Garros Pavel Kotov sfiderà Sinner al terzo turno Rublev e Tsitsipas avanzano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) Giornata di pioggia a Parigi, sede dell’edizione 2024 del. Giove Pluvio ha imperversato e quindi niente match sui campi outdoor e solo gli incontri a essersi tenuti negli impianti con tetto retrattile, ovvero il Philippe Chatrier e il Suzanne Lenglen. Detto delle vittorie di Jannikcontro Richard Gasquet e dello spagnolo Carlos Sainz contro l’olandese Jesper de Jong, ci sono altri riscontri interessanti. In primis,conosce il nome del suo prossimo avversario ale sarà il russo. Quest’ultimo ha piegato “l’eterno” Stan Wawrinka con il punteggio di 7-6 (5) 6-4 1-6 7-6 (5) in 3 ore e 43 minuti di partita. Un match molto intenso e bello sotto tutti i punti di vista, in cui l’unica nota stonata è stato il pubblico parigino, poco educato nei confronti di