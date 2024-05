Matteotti | ‘Io protesto!’ il discorso alla Camera del 30 maggio ’24 tra urla e intimidazioni in aula

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2024) Roma, 30 mag (Adnkronos) – “Io protesto!”. Lo stenografico della seduta delladei deputati del 30del 1924 restituisce integralmente la forza deldi Giacomoin, l’ultimo. E fa capire bene in che contesto il deputato socialista denuncia apertamente le violenze fasciste in occasioni delle elezioni i risultati delle elezioni del 6 aprile, contestandone il risultato. Gli atti dellariportano ‘interruzioni’, ‘proteste’, ‘vivi commenti’ di continuo, con i deputati di destra e di centro cheno adi tutto, compreso un ‘vai in Russia!’. “Io chiedo di parlare non prudentemente, né imprudentemente, ma parlamentarmente!”, tiene il puntodi fronte alle proteste che tentano di subissare le sue parole.