Caso Orlandi | Meneguzzi

(Di giovedì 30 maggio 2024) AGI - "Non ho elementi oggettivi per dirlo, ma ciò di cui sono assolutamente convinto è che Emanuela quel giorno andò via con qualcuno di cui si fidava moltissimo. Non avrebbe mai seguito uno sconosciuto". Lo ha detto Pietro, cugino di Emanuela, nel corso dell'audizione davanti alla commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuelae Mirella Gregori. "L'ipotesi che si sia allontanata volontariamente? è del tutto irrealistica", ha conclusoha rievocato i giorni della scomparsa, le prime ore della ricerca affannosa insieme con alcuni dei familiari e la "sorprendente" apparizione sulla scena dei Servizi pochi giorni più tardi: "si presentarono in Vaticano Giulio Gangi (007 del Sisde, ndr) e due suoi colleghi.