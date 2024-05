Le domande presentate | tutte accolte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024) A Cologno Monzese, solo giovedì è stata pubblicata la graduatoria che resta provvisoria fino al 2 giugno e che ha visto la presentazione di 433. Solo 255 ne saranno: 120 alle primarie per costituire 6 gruppi con il rapporto di un educatore ogni 20 bambini e 135 per la scuola dell’infanzia per fare 9 gruppi con un operatore ogni 15 bimbi. "Noi abbiamo ottenuto un punteggio più basso. Non ho nessuno che possa accudire mio figlio - lamenta una mamma -. Oltretutto c’è anche una scuola in meno perché la materna di via Pisa è chiusa: avrebbero potuto aprirne un’altra e fare un nuovo centro estivo. Non abbiamo nessun aiuto dal Comune". Quest’anno si ammettono solo i residenti, mentre fino allo scorso anno poteva far domanda anche chi aveva a Cologno i nonni.