Nuovo allenatore Catania Inzaghi in pole | progetto enorme entusiasmo da Serie A!

(Di martedì 28 maggio 2024) Terminata la stagione con l’eliminazione dai Playoff e il trionfo in Coppa Italia diC, ilinizia a programmare la nuova stagione con grande ambizione ed. Memore degli errori del passato, la dirigenza non vuole sbagliare ancora: ilvuole giocare un ruolo da protagonista assoluta nel prossimo campionato diC e punta alla promozione diretta. Per questo motivo sarà fondamentale la scelta dell’: inper la panchina delc’è Pippo. Ilambizioso delLe recenti parole al miele spese dall’ex calciatore del Milan a proposito del suo accostamento alnon fanno altro che confermare la possibile fumata bianca. Persarebbe un ‘passo indietro’ dopo aver fatto i Playoff diB con la Reggina e aver allenato inA con la Salernitana: il classico ‘passo indietro’ per farne due avanti subito dopo.

