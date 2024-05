Non solo Calcio Storico in piazza Santa Croce | quest’anno per la prima volta si gioca una partita di polo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 27 maggio 2024) Firenze, 27 maggio 2024 – Unadinel centro di Firenze. Un evento unico nel suo genere, che non era mai stato realizzato. Avverrà, il 12 giugno, su iniziativa dell’U.S.Assn. “L’idea di portare lo sport del, Dna del nostro brand, nel cuore della città grazie a una delle manifestazioni più amate dai fiorentini, il, nasce come celebrazione dell’anno olimpico” spiegano gli organizzatori. “Un evento che ha radici antichissime – fanno sapere da U.S.Assn - e che per laoffre la possibilità di realizzare unadi Arenain, teatro di inestimabile bellezza, che per una sera diverrà scenario di uno sport che vanta origini altrettanto antiche”. Unaesclusiva per ilche prenderà vita con un emozionante Test Match tra le squadre Nazionali di Italia e Francia (in omaggio al Tour de France che partirà da Firenze a fine giugno) che calcheranno locampo fiorentino.