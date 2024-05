Un colpo di fortuna | Woody Allen e la potenza del destino

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 26 maggio 2024)a Parigi non ci metteva piede da po’. Non per girarci un film, almeno. Ma tutti sapevano che, prima o poi, nella sua New York europea ci sarebbe tornato. In grande stile, come sempre. Più precisamente, in occasione del suo 50m0 film, il primo girato in lingua francese. Il regista americano è infatti tornato sul grande scherma con “Undi– Coup de Chance” a fine 2023, ed ora la pellicola è disponibile su Sky. Undi: la recensione Il matrimonio tra Fanny Fournier e Jean Fournier, ad occhi esterni, sembra perfetto. Lui è un miliardario che, se volesse, potrebbe comprarsi anche l’aria che respirano i parigini. Anche se non è ben chiaro che lavoro faccia: “Faccio diventare più ricchi quelli che sono già ricchi” dice Jean a Fanny, aumentando i dubbi. Lei, madame Fournier, lavora in una casa all’asta. Sono circondati dal lusso ovunque si girino. Frequentano l’alta borghesia, comprano i vini più costosi, partecipano a cene sgargianti.