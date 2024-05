Sottocorona spiazza tutti - cambio netto in 48 ore | cosa ci aspetta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 26 maggio 2024) Cieli sereni sull'Italia ma occhio alla porta di nordovest.dicono le previsioni del tempo per i prossimi giorni? A fornirle è Paolo, l'esperto di La7, nel corso del tg di domenica 26 maggio. Ebbene, quella di oggi è una "giornata piuttosto tranquilla" rispetto all'instabilità di ieri. Quasi assenti le precipitazioni. Nella giornata di lunedì 27 maggio "cominciamo a vedere l'inizio di un cambiamento che arriva da nordovest", spiega il meteorologo. Per domani infatti sono previste su queste regioni "fenomeni anche di una certa consistenza". Al di là delle Alpi una vera e propria perturbazione che avanza verso l'Italia. Per il resto del Paese, solo qualche incertezza del tempo e deboli precipitazioni. Almeno fino a martedì 28 maggio, quando la perturbazione in arrivo dalla Francia "entra e prende tutto il Nord e buona parte del centro con fenomeni da moderati a localmente forti", annuncia, mentre va meglio sulle altre zone anche se sono possibili piogge deboli al sud.