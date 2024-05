Salvini | Vincerà il centrodestra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 26 maggio 2024) Matteo, ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture e leader della Lega, non ha esitazioni sulle due questioni. Punto primo, le elezioni: a Perugia vince ile in autunno si confermerà in Regione come a Foligno: "Sarà una bellissima ri-vittoria, perché dopo 50 anni, capita che la gente voglia provare il cambiamento. Poi avere la conferma del cambiamento a Foligno come in Regione Umbria, sarà fondamentale". Punto secondo, il nodo di Perugia. Che definisce opera strategica, fondamentale, ma non solo per il capoluogo umbro, per "qualche cittadino", ma è "innovazione". "Significa perdere meno tempo inquinare di meno, lavorare di più e meglio. Per me il nodo di Perugia è uno degli snodi infrastrutturali fondamentali dei prossimi anni. Conto che tutti abbiano la mia stessa sensibilità". Il ministro, ieri al Plaza Hotel, ha presentato il suo libro "Controvento, l’Italia che non si arrende" e portato il suo supporto, ancora una volta, alla campagna elettorale dei candidati locali.