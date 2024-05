Omicidio o suicidio? Le telecamere non mostrano alcuna persona attorno all' auto di Onorato

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 26 maggio 2024) AGI - Prosegue l'inchiesta sulla morte di Angelo, trovato cadavere ieri pomeriggio nel suo Suv con una fascetta in plasticaal collo in viale Regione Siciliana Nord Ovest, nel capoluogo siciliano. Le indagini della squadra Mobile di Palermo - coordinate dal procuratore della Repubblica Maurizio de Lucia e dall'aggiunto Ennio Petrigni - non escludonopista, dall'al. Sono state analizzate alcune immagini estratte dagli impianti di sorveglianza da cui non si evincerebbe la presenza dio persone accanto della vittima. Ieri oltre alla moglie di(la europarlamentare Francesca Donato) e alla figlia, alla Squadra mobile è stato anche sentito un amico della vittima - un avvocato tributarista - che ha consegnato una lettera ricevuta dallo stesso