Non è da Napoli | Calzona sorprende tutti su Lindstrom - le parole

(Di domenica 26 maggio 2024) Mister Francescolancia una dura bordata a. Ledel tecnico azzurro non lasciano dubbi. Ilha messo fine alla propria stagione con un triste e scialbo pareggio casalingo contro il Lecce di Luca Gotti. Gli azzurri di mister Francescohanno chiuso la sfida interna con il punteggio di 0-0, risultato che ha ufficialmente definito la posizione in classifica della squadra partenopea. Dopo oggi, la società partenopea di Aurelio De Laurentiis si è preclusa anche la possibilità di continuare a mantenere costante la propria presenza nelle competizioni continentali. In seguito all’amaro pareggio interno, gli azzurri hanno messo la parola fine alla propria deludente stagione terminando al decimo posto, con soli 53 punti conquistati.

