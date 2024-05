Tifosi Juventus - ancora contro l’Inter? Chiesto accesso agli atti | nel mirino Zhang

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 25 maggio 2024) Osservare, da così in basso,vincere evidentemente è troppo. Tanto da spingere idellaa continuare la loro ‘indagine’. Dopo l’esposto la fondazione Jdentità Bianconera chiede anche l’. INSISTENZA – Qualcuno fa grande difficoltà ad accettare la grande annata delin campionato. Si tratta – evidentemente – di parte deidella, che continuano a cercare di trovare un pretesto per delegittimare il trionfo della seconda stella nerazzurra. Qualche settimana fa la fondazione Jdentità Bianconera aveva mosso un esposto in cui veniva contestata l’iscrizione del club Inter al campionato di Serie A 2023/2024. Iscrizione ovviamente in regola, essendo stata autorizzata dalla FIGC lo scorso anno. Non contenti dell’esposto, al quale non c’è stato nessun seguito, idellaappartenenti alla fondazione continuano a voler ‘indagare’, senza paura di andare ina un nuovo buco nell’acqua.