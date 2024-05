Milan Salernitana LIVE 1-0 | Leao la sblocca - abbraccio con Pioli

(Di sabato 25 maggio 2024) Allo Stadio San Siro il match per la 38ª giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacaA San Sirosi affrontano nel match valido per la 38esima giornata della Serie A 2023/24. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI TORINO

Allo Stadio San Siro il match per la 38ª giornata di Serie A 2023/2024 tra Milan e Salernitana: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live A San Siro Milan e Salernitana si affrontano nel match valido per la 38esima giornata della Serie A 2023/24. calcionews24

“Lascio il Milan”, addio a sorpresa per il Diavolo: l’annuncio spiazza tutti - “Lascio il milan”, addio a sorpresa per il Diavolo: l’annuncio spiazza tutti - che ha già sottoscritto il contratto con la sua futura squadra, e il tecnico Stefano Pioli, che ha riportato sulla sponda rossonera di milano lo Scudetto. Al termine del match contro la salernitana, i ... spaziomilan

LIVE TS - Milan-Salernitana: rossoneri in vantaggio con Leao! - LIVE TS - milan-salernitana: rossoneri in vantaggio con Leao! - 11' Si affaccia per la prima volta in attacco anche la salernitana: azione manovrata e palla che passa da Sambia a Zanoli, ci prova poi Candreva dal limite, palla deviata in angolo. 10' Pulisic ruba ... tuttosalernitana

Milan, Furlani: "Futuro Lavoreremo al meglio per essere competitivi" - milan, Furlani: "Futuro Lavoreremo al meglio per essere competitivi" - "Pioli Infinitamente importante. Giroud e Kjaer hanno contribuito a creare un grande gruppo". Sono state queste le parole di Giorgio Furlani, amministratore delegato del milan, ai microfoni di Dazn a ... gianlucadimarzio