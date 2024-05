Atti persecutori nei confronti dell’ex - condannato e arrestato stalker

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 25 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPoliziotti della Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno tratto in arresto un 42enne originario di Monteforte Irpino, in esecuzione dell’Ordine di Esecuzione per la carcerazione, neidiin stato di Libertà, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, per l’espiazione della pena di anni 4 mesi 5 e giorni 3 di reclusione. Il provvedimento è stato emesso in quanto il predetto è stato riconosciuto colpevole dei reati contro la persona per le condotte di cui all’art. 612 bis c.p., nonché responsabile di azioni crudeli neidi animali e detenzione illegale di armi, esplosivi e aggressivi chimici; le indagini e gli approfondimenti investigativi svolti dagli agenti della Squadra Mobile, in relazione agli illeciti e agliposti in essere nel tempo dall’uomo neidella ex compagna, hanno permesso di interrompere una serie di condotte particolarmente vessatorie caratterizzate da un crescendo di aggressività manifestata dallonel tempo.