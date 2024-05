Allenatore Milan - Fonseca salvo sorprese Mentre i tifosi…

(Di sabato 25 maggio 2024) I tifosi del, come scrive 'Tuttosport', stanno dimostrando sui social la loro contrarierà alla soluzione Paulo

Come potrebbe giocare il Milan di Paulo Fonseca? 'La Gazzetta dello Sport' parla del lavoro fatto con i giovani e con Jonathan David. pianetamilan

'Il Corriere della Sera' parla anche della panchina del Milan. Fonseca ancora in pole. Quale mercato potrebbe costruire? Ecco tre colpi. pianetamilan

Fonseca al posto di Pioli al Milan: firmerà un triennale da tre milioni a stagione - fonseca al posto di Pioli al milan: firmerà un triennale da tre milioni a stagione - Il mondo milan cambia volto con l'addio di Stefano Pioli e l'ormai quasi sicuro arrivo di Paulo fonseca sulla panchina rossonera. Il tecnico portoghese è da tempo nel mirino del club che cambia dopo ... ilmattino

Calciomercato Milan, Zaniolo in rossonero: la notizia spiazza i tifosi - Calciomercato milan, Zaniolo in rossonero: la notizia spiazza i tifosi - Clamorosa indiscrezione riguardante il milan e un possibile trasferimento di Nicolò Zaniolo in rossonero. Tifosi rimasti senza parole. spaziomilan

Zaniolo, niente Milan nonostante Fonseca: ma nel futuro c’è ancora la Serie A - Zaniolo, niente milan nonostante fonseca: ma nel futuro c’è ancora la Serie A - Queste le sue parole rilasciate alla Gazzetta dello Sport: “Per me fonseca è davvero un grande allenatore, oltre a essere una persona onesta, che dice le cose in faccia ai giocatori, una cosa che ... tag24