Alla Giornata mondiale dei bambini anche il corto dei Manetti Bros ‘La casa di tutti’ | Una storia di fraternità e inclusione – La clip

(Di sabato 25 maggio 2024) In occasione della prima edizione delladei, manifestazione fortemente voluta da Papa Francesco, che si svolgerà oggi 25 maggio e e domenica 26 maggio a Roma,società di produzione Mompracem, guidata da Pier Giorgio Bellocchio e dai., è stato affidato il compito di realizzare un piccolo film in grado di comunicare il messaggio profondo di amore, accettazione e speranza. Valori che il Papa desidera trasmettere a tutti durante questo evento. Nasce così Ladi tutti,metraggio diretto dai., presentato in anteprima sabato 25 maggio, allo stadio Olimpico di Roma, in occasione del primo appuntamento della manifestazione. Per la prima volta le porte della Basilica di San Pietro si sono aperte per accogliere le riprese di un film, un evento eccezionale che sottolinea l’importanza e l’unicità del progetto. Unmetraggio che racconta unasemplice e allo stesso tempo forte e universale, legata al tema della, dell’, della potenza dei piccoli gesti.