Sei esperto nel tuo settore? Attento al Bias di Conferma

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Hai anni e anni di esperienza e pensi di sapere tutto del tuo? Beh allora dovresti starealdi, che può diventare il tuo più grande ostacolo alla crescita e all'innovazione. Questo fenomeno si verifica quando si tende a cercare, interpretare e ricordare solo le informazioni cheno le proprie convinzioni preesistenti, ignorando tutto ciò che potrebbe contraddirle. Spesso imprenditori e manager, sicuri delle proprie conoscenze, non cercano ulteriori informazioni o, se lo fanno, finiscono per scegliere solo quei dati che supportano le loro idee, più o meno inconsciamente. Questo crea una sorta di "eco cognitivo" che distorce la percezione della realtà, portandoli a prendere decisioni aziendali sostanzialmente errate. Quali conseguenze può avere ildi? Spesso sono disastrose e l'unico modo per uscire da queste convinzioni è aprire gli occhi davanti all'oggettività dei dati, permettendoti di basare le tue decisioni su una data driven business strategy chiara e oggettiva.