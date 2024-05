Non paga la droga | per ripicca gli impiccano il cane

(Di venerdì 24 maggio 2024) Nonla dose die dopo averlo minacciato, pestato e rapinato sono arrivati a impiccargli ilper vendetta. È il terribile epilogo di una vicenda andata avanti per due anni, culminata con l’uccisione del cagnolino di un 22enne colpevole di aver contratto un debito di. Una storia raccapricciante che vede protagonisti due fratelli di 22 e 24 anni iniziato nel 2021 in provincia di Caltanissetta, come riporta il Corriere Adriatico. Hanno ucciso il cagnolino del loro debitore – (credits Canva) – foto repertorio – ilcorrieredellacitta.comLe persecuzioni dei due fratelli al loro debitore I due fratelli avrebbero messo in atto una serie di comportamenti, anche minacciosi, nei confronti del loro debitore che non avevato una dose di stupefacente. Avrebbero esortato il 22enne a corrispondere la somma dovuta mediante messaggi telefonici, poi con minacce, persino con le botte e finanche togliendogli il cellulare.

